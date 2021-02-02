Госдеп США обучил эстонцев противодействовать «Новичку» 

Американские эксперты провели для эстонских силовиков курс обучения по действиям в условиях применения нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом со ссылкой на таллинское издание Õhtuleht пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», ранее Госдепартамент США запустил программу для обучения своих партнеров, в том числе Украины, Грузии и стран Прибалтики, как реагировать «на активные действия России, в частности, на использование трудновыявляемых веществ массового уничтожения при покушениях». На программу планировалось потратить до $3,5 млн В Эстонии был проведен тренинг, который госдеп США обосновал тем, что Россия якобы неоднократно пыталась уничтожить своих противников при помощи оружия массового поражения.
«Россия имеет печально известную историю применения оружия массового уничтожения против своих врагов. «Новичок» использовался при покушениях на Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году и на Алексея Навального в российском Томске в 2020 году», — говорится в объяснении госдепа США, которое привело издание
«Рамблер» писал, что учредителю Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексею Навальному 20 августа 2020 года стало плохо в самолете. Он был госпитализирован в Омске, а 22 августа перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы. При этом Германия отказалась сотрудничать с российскими силовиками, расследующими дело Навального.
Ранее в английском Солсбери без сознания были найдены экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Москву в отравлении их «Новичком». Против России Евросоюзом были введены санкции, несмотря на то, что Москва отрицала все обвинения.