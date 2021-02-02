Госдеп США обучил эстонцев противодействовать «Новичку» 

«Россия имеет печально известную историю применения оружия массового уничтожения против своих врагов. «Новичок» использовался при покушениях на Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году и на Алексея Навального в российском Томске в 2020 году», — говорится в объяснении госдепа США, которое привело издание