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Москва

НАТО и Украина вытягивают ресурсы из России 

Артём Кульша 1 час назад
Эксперт заявил, что НАТО и Украина вытягивают ресурсы из России
Фото: РИА Новости
НАТО вытягивает ресурсы из России при помощи Украины. Об этом сообщает «Регнум».
Североатлантический альянс и националистические элиты Украины рассматривают друг друга как средство достижения собственных целей, раздражены друг другом и пытаются друг друга подчинить. При этом они делают взаимные реверансы в попытке закамуфлировать истинное положение дел.
Украине нужно членство в НАТО, чтобы создать свой геополитический проект — стать мощным региональным центром силы с Крымом, Донбассом, землями Кубани, Ростовской, Белгородской, Воронежской и Курской областей в своем составе.
При этом в настоящее время Киев не представляет военной ценности для НАТО, потому что не контролирует Крым и Донбасс, которые могли бы быть ключевыми плацдармами в борьбе с Россией.

«Украина — это главный нервный узел, где сплетены долгосрочные стратегические цели России и НАТО», — сообщает «Регнум».

Североатлантическому альянсу важно, чтобы Украина продолжала вытягивать ресурсы из России, создавая поводы для санкций и давления.
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В мире , НАТО
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