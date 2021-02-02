Североатлантический альянс и националистические элиты Украины рассматривают друг друга как средство достижения собственных целей, раздражены друг другом и пытаются друг друга подчинить. При этом они делают взаимные реверансы в попытке закамуфлировать истинное положение дел.

Украине нужно членство в НАТО, чтобы создать свой геополитический проект — стать мощным региональным центром силы с Крымом, Донбассом, землями Кубани, Ростовской, Белгородской, Воронежской и Курской областей в своем составе.

При этом в настоящее время Киев не представляет военной ценности для НАТО, потому что не контролирует Крым и Донбасс, которые могли бы быть ключевыми плацдармами в борьбе с Россией.

«Украина — это главный нервный узел, где сплетены долгосрочные стратегические цели России и НАТО», — сообщает «Регнум».

Североатлантическому альянсу важно, чтобы Украина продолжала вытягивать ресурсы из России, создавая поводы для санкций и давления.