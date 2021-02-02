Почему Украина «отвернулась» от Запада

Автор «Апострофа» Виктор Авдеенко отметил , что Украина возобновила импорт электроэнергии из России , одновременно обещая полностью отделиться от российской энергетической системы и синхронизироваться с Европой.

Глава спецпроектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев призвал «успокоить народ» по поводу импорта из России: в страну ввозят менее одного процента от всего объема потребления. «То есть не стоит выеденного яйца. Но при этом нельзя допустить, чтобы такой импорт, который нужен ситуативно, превратился в системный», — отметил он. По мнению Рябцева, власти могут «совершенно случайно» подписать соглашение о поставках до 2025 года.

Россия может подать в суд из-за «Северного потока-2»

Завершение строительства газопровода все еще под вопросом, газовый гигант «Газпром» даже предупредил инвесторов, что проект может быть приостановлен или полностью закрыт в связи с «политическим давлением». Однако Медведев считает, что «Северный поток — 2» достроят «без всяких сомнений», если Германия не «прогнется под американскую позицию».

США вышли на тропу войны в Черном море

Военно-морской флот США увеличил свое присутствие в Черном море всего через несколько дней после того, как президент Джо Байден предупредил Москву о «решительных действиях против российской агрессии» в регионе. Об этом пишет The Times.

USS Porter, эсминец с управляемыми ракетами, вошел в Черное море в конце прошлой недели, присоединившись к эсминцу USS Donald Cook и кораблю-заправщику USNS Laramie. Это крупнейшее развертывание ВМС США в Черном море с 2017 года, оно побудило Россию развернуть систему противоракетной обороны «Бастион» в Крыму. Российский флот также отправил на учения в этом районе боевой корабль «Адмирал Макаров».

«Собирали мозги руками»: на Украине пожаловались на снайперов из ДНР

Украинский журналист Александр Махов заявил, что снайперы из ДНР активно обстреливают украинских военных, несмотря на перемирие. Об этом сообщает УНИАН.

По словам Махова, 31 января пуля снайпера пробила шлем и ранила солдата в голову. «Собратья собирали мозги в кучу руками и забинтовывали голову. Сейчас боец находится в реанимации. Состояние его очень тяжелое», — заявил он.

Эрдоган сделал выбор между Россией и США

Турецкий ученый Кемаль Киришчи заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит поддерживать Россию, даже если США пообещают ему нечто ценное взамен хороших отношений с Москвой. Об этом сообщает Kathimerini.