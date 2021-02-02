Нью-Йорк парализовало из-за снегопада 

Нью-Йорк завалило снегом. Из-за сильных осадков в трех основных аэропортах города отменили десятки рейсов, сообщает телеканал "360".
Администрация воздушной гавани LaGuardia заявила в Twitter, что "работы по уборке снега идут полным ходом.
"Поскольку почти все рейсы отменены, путешественникам рекомендуется связаться со своими авиакомпаниями для получения дополнительной информации и следить за обновлением информации", — отметили в аэропорту.
Аналогичная ситуация сложилась в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Судя по размещенным в Instagram видео, снегом там замело всю взлетно-посадочную полосу.
Не удалось улететь и тем пассажирам, чьи самолеты должны были взлететь аэропорта Ньюарк.
Весь город окутан белым покрывалом. На Тайм-сквер — сугробы. "Взрослые сконфужены, дети счастливы", — пишут пользователи в соцсетях.