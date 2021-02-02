Американский сержант в одиночку убил четырех иракских солдатов 

Сержант Дэвид Беллавиа показал, что американцы умеют воевать. Об этом сообщает канал «Масонская Ложа "Катехизис и Катарсис"» на платформе «Яндекс. Дзен».

Во время штурма американскими войсками иракского города Фаллуджа в 2004 году после окончания артиллерийской подготовки группа Беллавиа стала зачищать дома. В одном из них двое иракцев устроили ей засаду. Беллавиа с ручным пулеметом в одиночку напал на обоих и убил.

После этого сержант взял три магазина к винтовке М16 вместо положенных 12-и (чтобы меньше досталось врагу в случае его гибели) и также в одиночку пошел брать штурмом следующий дом. Он бросил туда гранату, выкрикнул что-то вроде «Твою мать» и ворвался в здание. Там он расстрелял троих иракцев. Четвертый неожиданно вылез из шкафа и напал на него.

Они стали драться врукопашную. В какой-то момент Беллавиа вспомнил фильм «Экзорцист», выкрикнул «Силою Христа изгоняю тебя!», сорвал с себя каску и стал бить противнику ею. Некоторое время спустя он вытащил из своего бронежилета пластину и начал бить его ей, после чего зарезал.