Климкин сравнил выступление Путина в Давосе с Мюнхенской речью 2007 года

Климкин отметил, что российский президент говорил об «опасности исчезновения цивилизации», «войне всех против всех» и поиске «внешних и внутренних врагов».

Экс-министр сравнил выступление Путина с Мюнхенской речью 2007 года, которая «произвела эффект разорвавшейся бомбы». Новую речь Климкин назвал «началом торгов с новой американской администрацией».

Климкин отметил, что «заодно» российские власти устроили в Донбассе форум «Русский Донбасс» с участием ведущих российских пропагандистов.

«Путин хочет показать всем, что готов к абхазскому сценарию, если ему не пойдут навстречу. Нашей реакцией на этот шантаж должен быть совместный с нашими друзьями ответ — что получит российский режим, если пойдет дальше», — написал Климкин.

Как сообщал «Рамблер», ранее Путин впервые за 12 лет выступил на экономическом форуме в Давосе. Он обратил внимание на усилившееся социальное расслоение в мире, растущее количество региональных конфликтов и санкционные кампании, которые грозят односторонним применением военной силы.