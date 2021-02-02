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Москва

«Путин поставил Западу ультиматум» 

Мария Иванова 44 минуты назад
Климкин сравнил выступление Путина в Давосе с Мюнхенской речью 2007 года
Фото: ТАСС
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин поставил Западу ультиматум по Донбассу, выступая на на Давосском форуме. Об этом бывший министр написал на своей странице в Facebook.
Климкин отметил, что российский президент говорил об «опасности исчезновения цивилизации», «войне всех против всех» и поиске «внешних и внутренних врагов».
Экс-министр сравнил выступление Путина с Мюнхенской речью 2007 года, которая «произвела эффект разорвавшейся бомбы». Новую речь Климкин назвал «началом торгов с новой американской администрацией».
Климкин отметил, что «заодно» российские власти устроили в Донбассе форум «Русский Донбасс» с участием ведущих российских пропагандистов.

«Путин хочет показать всем, что готов к абхазскому сценарию, если ему не пойдут навстречу. Нашей реакцией на этот шантаж должен быть совместный с нашими друзьями ответ — что получит российский режим, если пойдет дальше», — написал Климкин.

Как сообщал «Рамблер», ранее Путин впервые за 12 лет выступил на экономическом форуме в Давосе. Он обратил внимание на усилившееся социальное расслоение в мире, растущее количество региональных конфликтов и санкционные кампании, которые грозят односторонним применением военной силы.
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Комментарии
В мире , Павел Климкин , Владимир Путин , МИД
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