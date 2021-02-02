Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии 

Белоруссии один из протестующих поджег танк вооруженных сил страны во время транспортировки техники по железнодорожной платформе в районе столицы. Ролик с запечатленным на камеру инцидентом размещен в Telegram-канале «Баста!».

Сам мужчина пояснил каналу, что заметил передвижение военной техники по железной дороге от Минска в сторону Орши. Он подобрался к танку и кинул в него емкость с неизвестным воспламеняющимся веществом, чего происходит возгорание боевой машины.

Представители Министерства обороны Белоруссии сообщили изданию «Наша Нiва» что серьезных повреждений танк не получил и скоро примет участие в учебном бою.