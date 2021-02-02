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Москва

Появилось видео поджога танка протестующим в Белоруссии 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Белоруссии один из протестующих поджег танк вооруженных сил страны во время транспортировки техники по железнодорожной платформе в районе столицы. Ролик с запечатленным на камеру инцидентом размещен в Telegram-канале «Баста!».
Сам мужчина пояснил каналу, что заметил передвижение военной техники по железной дороге от Минска в сторону Орши. Он подобрался к танку и кинул в него емкость с неизвестным воспламеняющимся веществом, чего происходит возгорание боевой машины.
Представители Министерства обороны Белоруссии сообщили изданию «Наша Нiва» что серьезных повреждений танк не получил и скоро примет участие в учебном бою.
В мире , Видео , Происшествия
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