Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране

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Москва

Девушка снимала видео тренировки на фоне госпереворота в Мьянме 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Мьянме фитнес-тренер записала видео своей тренировки на фоне госпереворота. Ролик танцующей на фоне колонны бронетехники девушки активно распространяется в Сети.
Напомним, в ночь на 1 февраля в стране военные устроили государственный переворот из-за несогласия с прошедшими выборами в парламент. Были задержаны политические лидеры Мьянмы, в том числе и президент Вин Мьин.
Сегодня стало известно, что несколько сотен человек заключили под стражу, среди них члены парламента от партии «Национальная лига за демократию», общественные деятели и активисты.
В мире , Азия , Видео
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