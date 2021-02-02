Девушка тренировалась на фоне госпереворота в стране

Мьянме фитнес-тренер записала видео своей тренировки на фоне госпереворота. Ролик танцующей на фоне колонны бронетехники девушки активно распространяется в Сети.

Напомним, в ночь на 1 февраля в стране военные устроили государственный переворот из-за несогласия с прошедшими выборами в парламент. Были задержаны политические лидеры Мьянмы, в том числе и президент Вин Мьин.

Сегодня стало известно, что несколько сотен человек заключили под стражу, среди них члены парламента от партии «Национальная лига за демократию», общественные деятели и активисты.