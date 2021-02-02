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Детский ЛГБТ-комикс вызвал скандал на Украине 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Детский ЛГБТ-комикс вызвал скандал на Украине
Фото: соцсети
Родители выступили резко против переводного детского комикса о любви и дружбе двух принцесс и добиваются его изъятия из библиотек украинских школ. Об этом пишет РЕН ТВ.
Книга новозеландского автора является новым прочтением известной сказки о Рапунцель. Однако в комиксе девушка выходит замуж не за принца, а за принцессу, чернокожую и с ирокезом.
В минкультуры Украины закупили комикс для школ по всей стране. Но родители учеников выступили против и не собираются сдаваться до тех пор, пока скандальное произведение не уберут из библиотек учебных заведений, отмечает телеканал.
По данным УНIАН, на покупку комикса для школ было потрачено 666 тысяч гривен (около 1,7 млн рублей). При этом в издательстве «Рідна мова» подчеркнули, что книга говорит о «важности собственного выбора, об осознании того, что люди разные и о терпимости к этому».

«Комикс очень осторожно касается тем романтических отношений и терпимости различных моделей гендерного поведения. Никаких откровенных сцен там нет и быть не может», — отметили в издательстве.

«Рамблер» писал, что ранее тему однополой любви затронула главный редактор RT Маргарита Симоньян. Российская журналистка опубликовала в Instagram видео об американской книжки о рыцаре и принце, призвала к толерантности, но высказалась против пропаганды ЛГБТ, которая «вполне может подвигнуть (и подвигает) огромное количество мечущихся подростков ей следовать».
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