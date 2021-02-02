Бывший премьер Украины счел рост цен на газ «мегааферой»

С рядовыми украинцами поступает нечестно, продавая им газ втридорога, заявил в интервью «Интерфакс-Украина» бывший премьер министр страны Владимир Гройсман . Он назвал происходящее в стране «газовой мегааферой».

Гройсман подчеркнул, что газ, который сегодня продают украинцам, был приобретен за 3-4 гривны, но до потребителя он в результате доходит по цене в 8,5-9 гривен, учитывая доставку.

«Это такая мегаафера», — отметил экс-премьер.

Он также напомнил, что в октябре прошлого года гражданам предлагали заключить годовой договор на поставку газа по 4,7 гривны. Однако сегодня предложение уже неактуально. Гройсман недоумевает, куда мог деться газ по низкой цене за два месяца, ведь, по его словам, за это время «ничего не изменилось».

Аргумент о том, что выросли цены на рынках, применим только к последующим поставкам газа, добавил Гройсман. А сегодня, по его мнению, с украинцами просто «поступили нечестно».

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава молодежного отделения украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артём Марчевский раскрыл «аферу века» с российским газом в Украине. Он напомнил, что Россия поставляет на Украину ресурс по цене около 9,9 гривны. С учетом скидки, которую в 2019 году «выбил» политик Виктор Медведчук , стоимость «голубого топлива» по прямым поставкам опустилась до 3,8 гривны.

Однако украинские потребители покупают газ в несколько раз дороже, отметил Марчевский. Все потому, что в настоящее время речь идет не о прямых поставках топлива, а покупке его через «какие-то прокладки»: сначала газ идет транзитом через Украину в Словакию, затем он гонится обратно «по реверсу» и в итоге поставляется потребителю. На самом деле, по словам Марчевского, топливо для рядовых украинцев отбирается прямо на границе с Россией, и «ни в какую Словакию» его не гонят.