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Норвегию напугала перспектива стать полем боя для России и США 

Артём Кульша 24 минуты назад
Норвегию напугала перспектива стать полем боя для России и США
Фото: РИА Новости
Норвегия может стать полем битвы между Россией и США. Об этом профессор Норвежского института обороны Турмуд Хейер заявил NRK.
Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что в феврале на авиабазе Эрланн в Норвегии будут размещены четыре американских бомбардировщика В-1 «Лансер».

«Норвегия и США ведут новую холодную войну с Россией», — считает Хейер.

Он объяснил, что Норвегия играет важную роль в защите США на Крайнем Севере, потому что находится ближе всех их союзников к России с ее ядерными силами — угрозе, которую американцы опасаются больше всего.
В настоящее время США и Норвегия делают упор на сдерживание России. Роль Норвегии в российско-американском соперничестве все растет, а вслед за ней и риск того, что Норвегия станет полем боя между Москвой и Вашингтоном в случае конфликта.

«В интересах Норвегии как-то уравновесить США на западе и Россию на востоке», — считает Хейер.

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В мире , Армия
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