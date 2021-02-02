Норвегию напугала перспектива стать полем боя для России и США 

Норвегия может стать полем битвы между Россией США . Об этом профессор Норвежского института обороны Турмуд Хейер заявил NRK.

Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что в феврале на авиабазе Эрланн в Норвегии будут размещены четыре американских бомбардировщика В-1 «Лансер».

«Норвегия и США ведут новую холодную войну с Россией», — считает Хейер.

Он объяснил, что Норвегия играет важную роль в защите США на Крайнем Севере, потому что находится ближе всех их союзников к России с ее ядерными силами — угрозе, которую американцы опасаются больше всего.

В настоящее время США и Норвегия делают упор на сдерживание России. Роль Норвегии в российско-американском соперничестве все растет, а вслед за ней и риск того, что Норвегия станет полем боя между Москвой и Вашингтоном в случае конфликта.