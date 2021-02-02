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В штате Орегон частично легализовали тяжелые наркотики 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
В штате Орегон частично легализовали тяжелые наркотики
Фото: David Ryder / Reuters
В штате Орегон вступает в силу закон, согласно которому там будут частично легализованы все виды наркотических веществ, а также их хранение. Об этом пишет CNN.
Теперь в штате можно хранить небольшие дозы тяжелых наркотиков. Например, наличие у человека героина (до 1 грамма), метамфетамина (до 2 граммов), кокаина (до 2 граммов) и ряда других веществ больше не будет считаться поводом для задержания полицией.
За хранение таких доз также не будет предусмотрено заключение под стражу: вместо этого правоохранительные органы могут выписать штраф в размере 100 долларов. CNN отмечает, что теперь наказание сравнимо со штрафом за нарушение ПДД. В крайнем случае власти могут предписать человеку пройти медицинское обследование, чтобы удостовериться в отсутствии зависимости.
Закон вступил в силу 1 февраля. Большинство жителей штата одобрили эту инициативу на всеобщих выборах 3 ноября 2020 года (55,8 процентов населения проголосовали «за»).
2 декабря 2020-го комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за то, чтобы исключить каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года — перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля.
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В мире , ООН , МВД , CNN , США
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