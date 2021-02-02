Военные захватили все важнейшие объекты в Мьянме

Отряды военных в Мьянме контролируют правительственные здания и блокируют международный аэропорт Янгона, передает телеканал NHK.

Отмечается, что в Мьянме перестали работать многие частные телеканалы. Государственное телевидение транслирует тот же эфир, который передают специальный армейский телеканал. Накануне в Янгоне перед отделениями банков сформировались многолюдные очереди, жители города пытались снять с банковских депозитов максимальное количество наличных и скупали продовольственные товары.

Военные в Мьянме восстановили диктатуру после десяти лет демократизации, когда 1 февраля ранним утром взяли под стражу президента страны Вин Мьина и государственного советника, лауреата нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Фактическим лидером страны стал главнокомандующий Мин Аун Хлаину.