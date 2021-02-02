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СМИ: Военные захватили все важнейшие объекты в Мьянме 

Национальная Служба Новостей 15 минут назад
Военные захватили все важнейшие объекты в Мьянме
Фото: Reuters
Отряды военных в Мьянме контролируют правительственные здания и блокируют международный аэропорт Янгона, передает телеканал NHK.
Отмечается, что в Мьянме перестали работать многие частные телеканалы. Государственное телевидение транслирует тот же эфир, который передают специальный армейский телеканал. Накануне в Янгоне перед отделениями банков сформировались многолюдные очереди, жители города пытались снять с банковских депозитов максимальное количество наличных и скупали продовольственные товары.
Военные в Мьянме восстановили диктатуру после десяти лет демократизации, когда 1 февраля ранним утром взяли под стражу президента страны Вин Мьина и государственного советника, лауреата нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Фактическим лидером страны стал главнокомандующий Мин Аун Хлаину.
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В мире , Бирма , Янгон
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