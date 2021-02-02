На Нью-Йорк обрушилась снежная буря

«Все школы закрыты как минимум на два дня. При этом мы не видим очень много снегоуборочной техники. Все дороги по большому счету закрыты. Жителям рекомендовано никуда не выезжать, но пару автомобилей на дорогах заметить все равно можно», — рассказала женщина.