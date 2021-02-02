Видео с места совершения госпереворота в Мьянме 

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1 февраля в Мьянме военные после десяти лет демократизации восстановили диктатуру. Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи и президент страны взяты под стражу. В распространенном военными заявлении говорится, что их вмешательство в политическую ситуацию обусловлено фальсификациями со списками избирателей в ходе парламентских выборов, прошедших в стране в ноябре прошлого года. Комиссия по выборам, утверждают военные, не смогла разрешить спорные вопросы, в стране начались волнения, поэтому они и решили взять власть в свои руки.

При этом бывший генерал У Мьинт Све был назначен военными вице-президентом