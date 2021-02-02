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Видео протестов в Тайланде из-за событий в Мьянме 

Вадим Дроздов 1 час назад
1 февраля сотни людей собрались возле посольства Мьянмы в Бангкоке, призывая освободить задержанных. Многие люди держат портреты государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая также была задержана военными. Звучат призывы к освобождению официальных лиц и осуждение действий военных. На месте дежурят около 50 сотрудников полиции. Одними из организаторов мероприятия являются добровольцы из организации We Volunteer, которые обеспечивали безопасность на антиправительственных демонстрациях в Таиланде.
Ранее военные в Мьянме объявили, что, согласно заявлению, подписанному первым вице-президентом Мьин Све, государственная власть передается главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаину.
В мире , Видео
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