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Видео парализованного из-за снегопада Нью-Йорка 

Вадим Дроздов 1 час назад
1 февраля в Нью-Йорке целый день валит снег. В Центральном парке уже насыпало 63.7 сантиметров снега, что делает нынешний снегопад третьим по величине в истории города. Власти мегаполиса приняли решение остановить работу городских автобусов, пригородных поездов и веток надземного метро (а это значительная часть системы), закрыть мосты и тоннели, а так же запретить любое передвижение автотранспорта по городу. Закрылись городские музеи и зоопарки. Были отменены все бродвейские шоу, хоккейный матч и концерт Брюса Спрингстина. Жителей Нью-Йорка предупреждают о возможном снежном буране. Температура в городе при этом положительная.
В мире , Видео
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