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Не хватает пенсии: экс-президент Польши Валенса ищет подработку 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Не хватает пенсии: экс-президент Польши начал искать подработку
Фото: ТРК "Звезда"
Бывший президент Польши Лех Валенса ищет подработку. Политик признался журналистам, что в свои 77 лет не может спокойно прожить на пенсию в 6 тысяч злотых (более 120-ти тысяч рублей). А все дело в том, что супруга Валенсы, по его словам, тратит больше, чем он зарабатывает.
Раньше основным источником дохода для бывшего президента были лекции, с которыми он выступал по всему миру. Однако пандемия, закрытие границ и ограничение авиасообщения перекрыли эти заработки. Об этом пишет REGNUM.
Валенса рассказал, что лучше всего себя чувствовал, когда трудился по специальности — электриком. Но с тех пор, как он последний раз имел дело с электротехническим оборудованием, прошли десятки лет. Сегодня бывший президент уже не уверен, что осилит новые технологии.
Ранее бывший лидер европейской страны объявил о своем банкротстве. Он рассказал, что из-за недостатка средств в этом году никто не получил от него подарков.
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В мире , ИА REGNUM , Польша
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