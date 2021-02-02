Бывший министр иностранных дел Украины Павел Кликмин оценил речь президента России Владимира Путина , произнесённую им на днях на форуме в Давосе . Экс-дипломат, в частности, сравнил нынешнее выступление российского лидера с так называемой «Мюнхенской речью» 2007 года и посетовал, что к нынешнему высказыванию Путина напрасно внимательно не прислушались.

В числе прочего, комментируя выступление президента РФ у себя на странице в Facebook, Климкин заявил о «шантаже» со стороны РФ и призвал рассматривать речь в качестве «начала торгов» с новой американской администрацией.

Также бывший глава украинской дипломатии заострил внимание на прошедшем в конце января в Донецке форуме «Русский Донбасс», где, помимо прочего, прозвучали призывы присоединить регион к РФ. По мнению Климкина, это говорит о готовности Москвы действовать по «абхазскому сценарию».