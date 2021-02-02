Бывший министр иностранных дел Украины Павел Кликмин оценил речь президента России Владимира Путина, произнесённую им на днях на форуме в Давосе. Экс-дипломат, в частности, сравнил нынешнее выступление российского лидера с так называемой «Мюнхенской речью» 2007 года и посетовал, что к нынешнему высказыванию Путина напрасно внимательно не прислушались.
В числе прочего, комментируя выступление президента РФ у себя на странице в Facebook, Климкин заявил о «шантаже» со стороны РФ и призвал рассматривать речь в качестве «начала торгов» с новой американской администрацией.
Также бывший глава украинской дипломатии заострил внимание на прошедшем в конце января в Донецке форуме «Русский Донбасс», где, помимо прочего, прозвучали призывы присоединить регион к РФ. По мнению Климкина, это говорит о готовности Москвы действовать по «абхазскому сценарию».
Ранее сообщалось, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что его разочаровала позиция президента Украины Владимира Зеленского по ситуации в Донбассе. По словам политика, украинский лидер не выполнил ни одного из своих обещаний избирателям. Об этом писал NEWS.ru.