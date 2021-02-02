Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства 

РИА Новости и ещё 5 49 минут назад
Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал на два процентных пункта по сравнению с его первыми днями в должности, следует из результатов опроса, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.
Проведенный 28-29 января опрос показал, что 61% избирателей одобряют работу Байдена на посту президента, в то время как уровень поддержки нового президента по результатам опроса 21-22 января сразу после инаугурации составлял 63%.
Президент Джо Байден разозлил нефтяников Америки
Отмечается также, что за неделю уровень поддержки Байдена среди республиканцев сократился на шесть процентных пунктов, однако оценка демократами его действий не изменилась.
Опрос проводился в интернете 28-29 января. В нем приняли участие 945 респондентов. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.
Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января.
Последние новости
Навальный убил протест Навальный убил протест Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
В мире , Видео , Джозеф Байден , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
00:33
Странный поступок невесты у алтаря сняли на видео
Общество
Видео отбора контрактников с помощью технологии VR
01:02
Видео отбора контрактников с помощью технологии VR
Армия
Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М»
01:28
Видео тренировки расчетов ОТРК «Искандер-М»
Армия
Видео с новым десантным кораблем «Петр Моргунов»
00:58
Видео с новым десантным кораблем «Петр Моргунов»
Армия
Видео с места совершения госпереворота в Мьянме
01:03
Видео с места совершения госпереворота в Мьянме
В мире
Видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины
01:09
Видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины
Происшествия
Видеообращение Дзюбы после перенесенного COVID-19
01:20
Видеообращение Дзюбы после перенесенного COVID-19
Общество
Видео с места выброшенной в коробке головы
00:47
Видео с места выброшенной в коробке головы
Происшествия
Попавшихся на взятках ректоров сняли на видео
03:13
Попавшихся на взятках ректоров сняли на видео
Общество
Чипированную Маском обезьяну показали на видео
01:32
Чипированную Маском обезьяну показали на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение