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Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал на два процентных пункта по сравнению с его первыми днями в должности, следует из результатов опроса, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX

Проведенный 28-29 января опрос показал, что 61% избирателей одобряют работу Байдена на посту президента, в то время как уровень поддержки нового президента по результатам опроса 21-22 января сразу после инаугурации составлял 63%.

Отмечается также, что за неделю уровень поддержки Байдена среди республиканцев сократился на шесть процентных пунктов, однако оценка демократами его действий не изменилась.

Опрос проводился в интернете 28-29 января. В нем приняли участие 945 респондентов. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,19 процентных пункта.