Квартал красных фонарей перенесут из центра Амстердама

Власти Амстердама планируют перенести так называемый Квартал красных фонарей из центра города в его удаленный район, пишет газета The Independent.
Точное место объекта пока не определено, но представители мэрии хотят полностью изменить направленность туризма в столице Нидерландов, согласно плану «перезагрузки», который предложила мэр города Фемке Халсема.
Помимо этого, уже не в первый раз поднимается вопрос о полном закрытии квартала, чтобы прекратить интерес туристов к расположенным там заведениям.
Халсема также считает, что кофешопы в центре негативно сказываются на имидже Амстердама, способствуя распространению оргпреступности, связанной с торговлей наркотических веществ.
Напомним, в ноябре прошлого года власти Амстердама заявляли, что закроют Квартал красных фонарей, а все работающие так представительницы секс-индустрии переедут в специально построенный плавучий эротический центр.