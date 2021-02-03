Квартал красных фонарей перенесут из центра Амстердама

Власти Амстердама планируют перенести так называемый Квартал красных фонарей из центра города в его удаленный район, пишет газета The Independent.

Точное место объекта пока не определено, но представители мэрии хотят полностью изменить направленность туризма в столице Нидерландов , согласно плану «перезагрузки», который предложила мэр города Фемке Халсема.

Помимо этого, уже не в первый раз поднимается вопрос о полном закрытии квартала, чтобы прекратить интерес туристов к расположенным там заведениям.

Халсема также считает, что кофешопы в центре негативно сказываются на имидже Амстердама, способствуя распространению оргпреступности, связанной с торговлей наркотических веществ.