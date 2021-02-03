Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Квартал красных фонарей перенесут из центра Амстердама на окраину города 

Мир24 и ещё 1 22 минуты назад
Квартал красных фонарей перенесут из центра Амстердама
Фото: Imago/TASS
Власти Амстердама планируют перенести так называемый Квартал красных фонарей из центра города в его удаленный район, пишет газета The Independent.
Точное место объекта пока не определено, но представители мэрии хотят полностью изменить направленность туризма в столице Нидерландов, согласно плану «перезагрузки», который предложила мэр города Фемке Халсема.
Помимо этого, уже не в первый раз поднимается вопрос о полном закрытии квартала, чтобы прекратить интерес туристов к расположенным там заведениям.
Халсема также считает, что кофешопы в центре негативно сказываются на имидже Амстердама, способствуя распространению оргпреступности, связанной с торговлей наркотических веществ.
Напомним, в ноябре прошлого года власти Амстердама заявляли, что закроют Квартал красных фонарей, а все работающие так представительницы секс-индустрии переедут в специально построенный плавучий эротический центр.
Видео дня. Бузова легла на реабилитацию после разрыва с Давой
Мир24: последние новости
Пес-художник заработал более $17 000 на картинах Пес-художник заработал более $17 000 на картинах Мексика заключила контракт на поставки российской вакцины «Спутник V» Мексика заключила контракт на поставки российской вакцины «Спутник V» Британский пенсионер стал отцом 116 детей Британский пенсионер стал отцом 116 детей
В мире , The Independent , Амстердам , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
06:50
Видео с селекторного совещания руководства ВС РФ
Армия
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
01:25
Летную подготовку пилотов Су-34 показали на видео
Армия
Видео занятий по вождению танков по снегу
01:10
Видео занятий по вождению танков по снегу
Армия
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
00:36
Пьяного угонщика автобуса в Артеме сняли на видео
Происшествия
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
05:32
Видео с заочной перепалкой Рогозина и NASA
Наука и техника
Видео оглашения приговора Навальному в суде
01:57
Видео оглашения приговора Навальному в суде
Общество
Видео с публикацией «Спутник V» в журнале «Lancet»
01:58
Видео с публикацией «Спутник V» в журнале «Lancet»
Наука и техника
Видеообращение россиянина из тюрьмы Занзибара
02:44
Видеообращение россиянина из тюрьмы Занзибара
Происшествия
Видео с главой Башкирии, обвиняемым в махинациях
02:05
Видео с главой Башкирии, обвиняемым в махинациях
Происшествия
Видео невероятной истории Сэра Тома Мура
03:33
Видео невероятной истории Сэра Тома Мура
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение