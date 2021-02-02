Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Соответствующее заявление Блинкен сделал в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
"Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине", — отметил Прайс.
Блинкен также добавил, что Соединенные Штаты "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".
Помимо этого, стороны обсудили и дипломатическое решение вопроса Крыма и ситуации на востоке Украины. Кроме того, они затронули темы борьбы с коррупцией, экономических реформ и сдерживания коронавируса.
Кулеба ранее констатировал начало "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном.