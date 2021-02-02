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Москва

В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь 

РИА Новости и ещё 8 14 минут назад
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Соответствующее заявление Блинкен сделал в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

"Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине", — отметил Прайс.

Блинкен также добавил, что Соединенные Штаты "уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".
Помимо этого, стороны обсудили и дипломатическое решение вопроса Крыма и ситуации на востоке Украины. Кроме того, они затронули темы борьбы с коррупцией, экономических реформ и сдерживания коронавируса.
Кулеба ранее констатировал начало "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
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В мире , Видео , Энтони Блинкен , Дмитрий Кулеба , МИД , Киев , Республика Крым , США
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