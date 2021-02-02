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Байден начал терять популярность среди американцев 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Байден начал терять популярность среди американцев
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Рейтинг 46-го президента США Джо Байдена опустился на два процентных пункта (п. п.) по сравнению с первыми днями политика в должности главы новой американской администрации, сообщило издание The Hill.
Исследование, проведенное изданием совместно с Исследовательской службой Харриса с 28 по 29 января, показало, что работу Байдена на посту президента одобряет 61% респондентов. При этом в ходе опроса, проводившегося 21-22 января, положительно о работе главы государства отзывались 63% респондентов, передает ТАСС.
Издание отмечает, что последний опрос также выявил падение на шесть п. п. уровня одобрения деятельности демократа Байдена среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, — с 30% до 24%. Поддержка среди сторонников демократов осталась на прежнем уровне — 94%. Опрос проводился в онлайн-формате среди 945 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет около 3,19 п. п.
Напомним, 26 января Госдепартамент США проинформировал о необходимости всем направляющимся в Соединенные Штаты пассажирам, включая американских граждан, с 26 января перед посадкой на самолет предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. 21 января Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В тот же день он подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США. При этом в администрации Байдена оказались не в курсе, сколько в США имеется готовых к применению доз вакцины от нового коронавируса.
В январе инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказала Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Республиканская партия США , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , США
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