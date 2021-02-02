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«Южноафриканский» штамм коронавируса выявлен у жителей Канады 

Российская Газета 1 час назад
«Южноафриканский» штамм коронавируса выявлен у жителей Канады
Фото: ТАСС
Первые случаи заражения так называемым южноафриканским штаммом SARS-CoV-2 выявлены в Канаде. В провинциях Альберта, Британская Колумбия и Онтарио заразились 10 человек. Причем некоторые из них не покидали территорию страны и не контактировали с кем-то, кто был за границей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный канал CTV.
Ранее "южноафриканский" штамм коронавируса был обнаружен у жителей американского штата Южная Каролина. Инфицированные также не контактировали друг с другом. Пока нет подтверждений, что новый штамм вызывает более тяжелое течение COVID-19, заявили вирусологи.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Канада
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