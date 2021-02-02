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Россия продала Германии крупную партию респираторов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 8 часов назад
Россия продала Германии крупную партию респираторов
Фото: РИА Новости
Российские производители поставят более 300 тыс. респираторов в Германию до конца марта 2021 года, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Российские респираторы Кимрской фабрики им. Горького будут поставлять в Германию. Речь идет о модели «Лепесток-40» класса защиты FFP2 без клапана выдоха. Общее количество респираторов для немецких потребителей превышает 300 тыс. штук. Отгружены они будут в феврале-марте 2021 года», — сообщается на сайте министерства.

Стоимость двух контрактов, заключенных с германским заказчиком, составляет более 130 тыс. евро. Отмечается, что первый контракт был оформлен на 170 тыс. респираторов, а второй — на 150 тысяч. Интерес компаний из Европы к российским средствам индивидуальной защиты объясняют очень высоким качеством продукции.
Согласно информации ведомства, заказы на поставку респираторов в ФРГ были получены фабрикой благодаря содействию торгового представительства России в Германии.
Ранее Минпромторг согласовал первые поставки российских антисептиков на экспорт — дезинфекторы в аэрозольной упаковке будут направлены в ОАЭ, Катар и страны Персидского залива.
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Комментарии
В мире , Минпромторг , Германия
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