СOVID-19: Берлин предоставит помощь Португалии 

Германия отправит в среду, 3 февраля, медицинскую бригаду из 26 человек и 50 аппаратов ИВЛ в Португалию, страну, которая в настоящее время больше всех пострадала от пандемии в мире, объявило накануне Министерство обороны Германии, сообщает Le Figaro.

В бригаду войдут восемь врачей и квалифицированный медперсонал. Согласно сообщению, 150 медицинских кроватей также будут отправлены в Лиссабон. «Мы помогаем нашим друзьям в Португалии, которые находятся в особенно тяжелом положении», — прокомментировала министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Коронавирус создает проблемы для всех нас, система здравоохранения Германии находится под значительным давлением, но мы убеждены, что, особенно в настоящее время, солидарность в Европе имеет важное значение», — добавила министр.

Берлин уже оказал помощь Италии, Франции и Чехии во время первой волны заражения прошлой весной, например принимая иностранных пациентов в некоторых больницах страны.