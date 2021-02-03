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Москва

Украинцев провакцинируют от коронавируса Pfizer и AstrаZeneca 

News.ru и ещё 5 46 минут назад
На Украине в феврале начнётся массовая вакцинация граждан от COVID-19. Сначала им будут колоть вакцину Pfizer, а затем — AstrаZeneca. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, страна имеет чёткий поэтапный план вакцинации. На сегодняшний день достигнута договорённость о поставке 117 тысяч доз вакцины Pfizer. В первую очередь прививать станут медицинских работников, сообщает «Интерфакс».
Второй партией придёт вакцина AstraZeneca. Её ожидают до конца второго квартала.

В дальнейшем мы ожидаем от 2,5 до почти 4 миллионов доз вакцины AstraZeneca до конца второго квартала, которая должна уже где-то на этой неделе получить также переквалификацию Всемирной организации здравоохранения, — заявил заместитель министра.

При этом он категорически отверг поступление в страну российской вакцины.
Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» сыграет важную роль в борьбе с пандемией во всём мире. Об этом заявил вирусолог Университета штата Коннектикут в США Пауло Верарди.
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В мире , Видео , Виктор Ляшко , ВОЗ , Pfizer , Интерфакс , Киев
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