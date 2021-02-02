ВОЗ отказалась от блокировки транспортного сообщения в Европе 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять широкие ограничения на поездки в Европе, несмотря на ужесточение мер из-за распространения коронавируса в регионе. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, в конце января текущего года Еврокомиссия поручила обновить рекомендации Европейского совета о координации мер по передвижению в ЕС . Ограничить необязательные поездки граждан предлагалось в связи с обнаружением новых штаммов коронавируса и большого числа заражений в странах Европы.

Кроме того, Франция, Германия, Чехия и Португалия уже наложили серьёзные ограничения на передвижение граждан. В то же время некоторые члены Евросоюза в условиях непрекращающейся пандемии пытаются реанимировать туристическую отрасль.

Как сообщили в ВОЗ, границы в странах Европы могут быть закрыты, если соответствующие риски окажутся по-настоящему велики, однако блокировать важные международные перевозки не следует.