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Москва

ВОЗ отказалась от блокировки транспортного сообщения в Европе 

News.ru 57 минут назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять широкие ограничения на поездки в Европе, несмотря на ужесточение мер из-за распространения коронавируса в регионе. Об этом сообщают «Известия».
По информации издания, в конце января текущего года Еврокомиссия поручила обновить рекомендации Европейского совета о координации мер по передвижению в ЕС. Ограничить необязательные поездки граждан предлагалось в связи с обнаружением новых штаммов коронавируса и большого числа заражений в странах Европы.
Кроме того, Франция, Германия, Чехия и Португалия уже наложили серьёзные ограничения на передвижение граждан. В то же время некоторые члены Евросоюза в условиях непрекращающейся пандемии пытаются реанимировать туристическую отрасль.
Как сообщили в ВОЗ, границы в странах Европы могут быть закрыты, если соответствующие риски окажутся по-настоящему велики, однако блокировать важные международные перевозки не следует.
Ранее NEWS.ru писал, что МИД Германии призвал Евросоюз продолжить диалог с Россией. Европейскому союзу необходимо продолжить диалог с РФ, несмотря на разногласия, отметил госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в авторском материале. По его словам, многие международные проблемы можно решить только в непосредственном сотрудничестве с Москвой.
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В мире , Видео , Михаэль Рот , МИД , ЕС , Европейский совет , ВОЗ , Еврокомиссия , Германия , Португалия , Франция , Чехия
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