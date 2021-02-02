Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В ЮАР объявили о смягчении карантинных мер 

RT на русском 38 минут назад
В ЮАР объявили о смягчении карантинных мер
Фото: Reuters
Президент ЮАР Сирил Рамапоса в телевизионном обращении к нации объявил о смягчении карантинных мер в стране.
По его словам, в частности, сокращается продолжительность действия общенационального комендантского часа с 23:00 до 04:00.
Полный запрет на продажу алкоголя, введённый 3 декабря, снимается.

«Магазинам разрешается продавать алкогольную продукцию в установленные часы с понедельника по четверг. Рестораны и бары смогут торговать алкоголем с 10:00 до 22:00», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Индии намерены поставить в Африку до 10 млн доз вакцин от COVID-19.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
RT на русском: последние новости
Меркель рассказала о планах вакцинации от COVID-19 в Германии Меркель рассказала о планах вакцинации от COVID-19 в Германии Белый дом заявил о пересмотре отношений с Китаем Белый дом заявил о пересмотре отношений с Китаем Что известно о событиях в Мьянме Что известно о событиях в Мьянме
В мире , ИТАР-ТАСС , Индия , ЮАР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
00:24
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
Общество
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
03:20
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
Политика
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
00:57
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
Происшествия
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
00:38
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
Происшествия
Наглое ограбление магазина попало на видео
00:12
Наглое ограбление магазина попало на видео
Происшествия
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
00:34
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
Происшествия
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
00:19
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
Происшествия
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение