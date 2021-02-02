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Москва

Германия рассчитывает на российские и китайские вакцины 

BFM.RU 41 минуту назад
Германия рассчитывает на российские и китайские вакцины
Фото: ТАСС
Министр здравоохранения заявил, что Германии следует использовать российские и китайские вакцины против коронавируса, если они получат одобрение ЕС, сообщает The Guardian. Ранее президент Франции сказал, что Европа должна активизировать внедрение вакцины, а несколько европейских стран начали ослабление ограничений.
Выступая перед экстренным саммитом с производителями вакцин для решения проблемы задержек развертывания вакцины в стране, Йенс Шпан сказал, что если вакцина «может считаться безопасной и эффективной, независимо от того, в какой стране она была произведена, то она может помочь».
Канцлер Ангела Меркель, которая будет председательствовать на саммите, находится под давлением, требуя ускорения программы вакцинации в Германии, в результате которой 2 млн человек получили прививки по сравнению с более чем 10 млн в Великобритании — хотя Германия в настоящее время сделала больше инъекций второй дозой, чем Великобритания.
Правительство Германии столкнулось с растущей критикой со стороны 16 земель и медицинских работников за то, что оно слишком медленно и недостаточно настойчиво действует в обеспечении запасов вакцины, а также за то, что не оказывает большего давления на Европейскую комиссию.
В связи с тем что нескольким регионам пришлось отменить вакцинацию из-за отсутствия поставок, немецкие юристы резко раскритиковали контракт между AstraZeneca и Европейской комиссией за расплывчатость формулировок и неполноту данных о том, что будет поставлено и когда.
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Комментарии 1
В мире , Ангела Меркель , Йенс Шпан , ЕС , Еврокомиссия , The Guardian , Германия , Франция
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