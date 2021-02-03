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Москва

Джен Псаки снова оконфузилась, рассказав про несуществующий самолёт 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, известная своей любовью попадать впросак, снова оконфузилась. На этот раз она рассказала журналистам про несуществующий самолёт.
В ходе брифинга с представителями СМИ журналисты задали вопрос о космических силах США, учреждённых во времена президентства Дональда Трампа. В результате Псаки перепутала американские космические силы Space Force с президентским бортом Air Force One.

Ого, Space Force! Это самолёт сегодняшнего дня! Интересный вопрос, я с удовольствием уточню у нашего контактного лица от Space Force. Но я не уверена, кто это, — без смущения заявила Джен.

Общавшийся с ней журналист, понимая, что продолжать диалог не имеет смысла, просто сел на своё место.
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Пользователи Сети с восторгом встретили очередной перл пресс-секретаря и принялись упражняться в остроумии, удивляясь, что в своей речи Псаки не упомянула об опасности со стороны России, и задаваясь вопросом, сможет ли этот чудо-самолёт доплыть до берегов Белоруссии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Джен Псаки прокомментировала блокировку аккаунта Twitter экс-президента США Дональда Трампа.
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Комментарии 3
В мире , Видео , Дональд Трамп , Администрация США
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