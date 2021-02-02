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Москва

Глава МИД Украины заявил о «начале нового дня» в отношениях с США 

РИА Новости и ещё 3 20 минут назад
В МИД Украины увидели «начале нового дня» в отношениях с США
Фото: CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого договорились сделать более амбициозным стратегическое партнерство между странами.
Ранее Кулеба поздравил Блинкена с избранием на должность госсекретаря США и выразил надежду на дальнейшее усиление стратегического партнерства Украины и США.

"В нашей первой беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — написал Кулеба в Twitter.

Сенат США ранее утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Во время президентской кампании Байдена Энтони Блинкен был его главным советником по вопросам внешней политики.
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В мире , Дмитрий Кулеба , МИД , Сенат США , Киев , США
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