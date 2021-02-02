В МИД Украины увидели «начале нового дня» в отношениях с США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого договорились сделать более амбициозным стратегическое партнерство между странами.
Ранее Кулеба поздравил Блинкена с избранием на должность госсекретаря США и выразил надежду на дальнейшее усиление стратегического партнерства Украины и США.
"В нашей первой беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — написал Кулеба в Twitter.
Сенат США ранее утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Во время президентской кампании Байдена Энтони Блинкен был его главным советником по вопросам внешней политики.