В МИД Украины увидели «начале нового дня» в отношениях с США

"В нашей первой беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — написал Кулеба в Twitter.