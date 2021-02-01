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Два человека пострадали в результате нападения в метро Брюсселя 

Вероника Полынина 1 час назад
Два человека пострадали в результате нападения в метро Брюсселя
Фото: Reuters
Две женщины пострадали в результате нападения в метро Брюсселя, сообщает RTBF.
Вооруженный ножом мужчина напал на свою знакомую в поезде метро на станции «Западный вокзал». Она получила серьезные ранения.
Кроме того, пострадала беременная женщина — нападавший толкнул ее, и она упала.
Мужчина с ножом напал на пассажиров в метро Брюсселя
Прокуратура Брюсселя считает, что нападение было совершено на бытовой почве, и не будет возбуждать дело о терроризме.
Поезд, в котором произошло преступление, был эвакуирован. Полиция несколько часов работала на месте происшествия, изучая улики и видеозаписи с камер наблюдения.
Как сообщал «Рамблер», нападение произошло в понедельник днем, подозреваемого сразу задержали. По словам очевидцев, он ударил женщину ножом в горло.
Ранее в тот же день во французском Тулоне неизвестный выбросил из окна отрезанную человеческую голову. После проведенной полицией силовой операции подозреваемого задержали. Французские СМИ сообщают, что погибший и подозреваемый — бездомные, а преступление не имеет отношения к терроризму.
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В мире , Телерадиокомпания RTBF
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