Два человека пострадали в результате нападения в метро Брюсселя 

сообщает RTBF. Две женщины пострадали в результате нападения в метро Брюсселя

Вооруженный ножом мужчина напал на свою знакомую в поезде метро на станции «Западный вокзал». Она получила серьезные ранения.

Кроме того, пострадала беременная женщина — нападавший толкнул ее, и она упала.

Прокуратура Брюсселя считает, что нападение было совершено на бытовой почве, и не будет возбуждать дело о терроризме.

Поезд, в котором произошло преступление, был эвакуирован. Полиция несколько часов работала на месте происшествия, изучая улики и видеозаписи с камер наблюдения.

Как сообщал «Рамблер», нападение произошло в понедельник днем, подозреваемого сразу задержали. По словам очевидцев, он ударил женщину ножом в горло.

Ранее в тот же день во французском Тулоне неизвестный выбросил из окна отрезанную человеческую голову. После проведенной полицией силовой операции подозреваемого задержали. Французские СМИ сообщают, что погибший и подозреваемый — бездомные, а преступление не имеет отношения к терроризму.