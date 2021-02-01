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Москва

Более 45% украинцев захотели проведения досрочных президентских выборов 

Вероника Полынина 17 минут назад
Более 45% украинцев захотели проведения досрочных президентских выборов
Фото: Reuters
Более 45% украинцев высказались за проведение досрочных президентских выборов в стране. Об этом, как пишет «Московский комсомолец», свидетельствуют данные исследования центра «Социальный мониторинг».
О необходимости провести досрочные выборы президента заявили 45,8% участников опроса. 43,1% респондентов высказались против досрочных выборов. 11,1% украинцев затруднились с ответом.
В декабре идею досрочных выборов поддерживали 51,3% граждан Украины, против этой инициативы выступали 36,4% респондентов.
Если бы выборы президента состоялись на этой неделе, за действующего главу страны Владимира Зеленского проголосовали бы 25,6% украинцев.
15,5% граждан готовы были бы поддержать лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Почти столько же избирателей (15,2%) готовы вновь выбрать президентом Петра Порошенко. Юлию Тимошенко вызвались поддержать 11,5% респондентов.
За уход правительства в отставку выступили 59,3% опрошенных, против этого решения высказались 21,3% украинских граждан.
Неправильным вектор развития страны считают 78,3% респондентов, этот показатель за месяц вырос на 2,8 п.п. 21,7% украинцев поддержали курс развития страны.
Ранее, как писал «Рамблер», агентство Bloomberg спрогнозировало усиление внутриполитического давления на президента Украины Владимира Зеленского из-за вопроса вакцинации от коронавируса. Агентство отметило, что Украина — самая большая европейская страна, в которой до сих пор не началась вакцинация. Зеленский анонсировал начало вакцинации в феврале, когда в страну поставят миллион доз вакцины в рамках программы COVAX по справедливому распределению вакцин среди беднейших стран мира. 29 января стало известно, что Украина отказалась регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
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Комментарии 21
В мире , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Bloomberg , Московский комсомолец
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