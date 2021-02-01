Более 45% украинцев захотели проведения досрочных президентских выборов 

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Более 45% украинцев высказались за проведение досрочных президентских выборов в стране. Об этом, как пишет «Московский комсомолец», свидетельствуют данные исследования центра «Социальный мониторинг».

О необходимости провести досрочные выборы президента заявили 45,8% участников опроса. 43,1% респондентов высказались против досрочных выборов. 11,1% украинцев затруднились с ответом.

В декабре идею досрочных выборов поддерживали 51,3% граждан Украины, против этой инициативы выступали 36,4% респондентов.

Если бы выборы президента состоялись на этой неделе, за действующего главу страны Владимира Зеленского проголосовали бы 25,6% украинцев.

15,5% граждан готовы были бы поддержать лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука . Почти столько же избирателей (15,2%) готовы вновь выбрать президентом Петра Порошенко . Юлию Тимошенко вызвались поддержать 11,5% респондентов.

За уход правительства в отставку выступили 59,3% опрошенных, против этого решения высказались 21,3% украинских граждан.

Неправильным вектор развития страны считают 78,3% респондентов, этот показатель за месяц вырос на 2,8 п.п. 21,7% украинцев поддержали курс развития страны.

Ранее, как писал «Рамблер», агентство Bloomberg спрогнозировало усиление внутриполитического давления на президента Украины Владимира Зеленского из-за вопроса вакцинации от коронавируса. Агентство отметило, что Украина — самая большая европейская страна, в которой до сих пор не началась вакцинация. Зеленский анонсировал начало вакцинации в феврале, когда в страну поставят миллион доз вакцины в рамках программы COVAX по справедливому распределению вакцин среди беднейших стран мира. 29 января стало известно, что Украина отказалась регистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».