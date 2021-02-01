Меркель рассказала о планах вакцинации от COVID-19 в Германии 

«Наше обещание о том, что до конца III квартала, то есть до конца лета, сможем сделать каждому гражданину предложение о вакцинации, мы можем сдержать. Хотя, как заявили сегодня производители (вакцин), всегда может что-то случиться в процессе производства, у всех них тоже нет пока опыта в отношении того, что может случиться, но я считаю, что поквартальные цифры уже верны», — цитирует РИА Новости Меркель.