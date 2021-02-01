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В центре вакцинации на Кипре произошел взрыв 

ТАСС и ещё 1 16 минут назад
В центре вакцинации на Кипре произошел взрыв
Фото: РИА Новости
Взрыв произошел в центре вакцинации в пригороде Никосии. Об этом сообщила полиция островного государства.
По информации полиции, сигнал о взрыве поступил в понедельник в 19:30 по местному времени (20:30 мск). О пострадавших не сообщается.
Место происшествия взято в оцепление. Полиция занимается расследованием инцидента.
Городок Лача с населением около 17 тыс. человек является юго-восточным пригородом столицы страны Никосии. Расположенный в нем медицинский центр был во время пандемии превращен в одну из точек вакцинации населения острова. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис был провакцинирован в этом центре в два этапа: 28 декабря и 18 января.
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В мире , Происшествия , Никос Анастасиадис , Кипр , Никосия
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