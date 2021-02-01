В центре вакцинации на Кипре произошел взрыв 

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Взрыв произошел в центре вакцинации в пригороде Никосии. Об этом сообщила полиция островного государства.

По информации полиции, сигнал о взрыве поступил в понедельник в 19:30 по местному времени (20:30 мск). О пострадавших не сообщается.

Место происшествия взято в оцепление. Полиция занимается расследованием инцидента.