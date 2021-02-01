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Меркель высказалась против предоставления привилегий привитым от коронавируса 

ТАСС и ещё 5 14 часов назад
Меркель высказалась против предоставления привилегий привившимся от COVID-19
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против предоставления привилегий жителям, которым были или будут сделаны прививки от коронавируса.

"Новых свобод не будет", — сказала она в понедельник на пресс-конференции в Берлине после совещания с отдельными членами своего кабинета, главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний. Переговоры были посвящены вопросам вакцинации населения от коронавируса.

По словам Меркель, тема предоставления привилегий привитым не обсуждалась. Она также указала на то, что, пока не прояснен вопрос, могут ли они быть переносчиками вируса, нет смысла и вести дискуссии по данному вопросу.
Одновременно канцлер не исключила, что "придется делать прививки [от коронавируса] многие годы, как и в случае прививок от гриппа, когда каждый раз появляется новая мутация". "Может случиться так, что это не будет однократным процессом", — заметила Меркель.
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В мире , Ангела Меркель , ЕС , Берлин , Германия
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