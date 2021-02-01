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Москва

Более 70% украинцев отмечают ухудшение уровня жизни 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Более 70% украинцев отмечают ухудшение уровня жизни
Фото: Reuters
Более 70% опрошенных украинцев отмечают ухудшение уровня жизни с каждым следующим президентом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса центра "Социальный мониторинг".
Опрос показал, что 71,4% респондентов считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим главой государства. Об улучшении жизни заявляют 21,3% опрошенных.
Кроме того, 60,3% респондентов уверены, что следующий президент Украины будет представлять лишь интересы своей партии и избирателей на отдельных территориях, указано в сообщении.
31 января в ряде городов Украине прошли акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.
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В мире , РИА Новости
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