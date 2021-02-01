ЮАР получила первую партию вакцины от коронавируса 

"Сегодняшний день знаменует собой важную веху в нашей борьбе с пандемией коронавируса, так как мы получаем нашу первую партию вакцины. Этой партией смогут воспользоваться наши медицинские работники, которые всегда были на передовой для обеспечения нашей безопасности", — написал президент в Twitter.