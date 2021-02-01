ЮАР получила первую партию вакцины от коронавируса 

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сообщил, что страна получила в понедельник первую партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
"Сегодняшний день знаменует собой важную веху в нашей борьбе с пандемией коронавируса, так как мы получаем нашу первую партию вакцины. Этой партией смогут воспользоваться наши медицинские работники, которые всегда были на передовой для обеспечения нашей безопасности", — написал президент в Twitter.
Телеканал SABC News отмечает, что в страну прибыл миллион доз вакцины AstraZeneca от Института сыворотки Индии (SII).
ЮАР лидирует в странах Африки по числу выявленных случаев коронавируса и количеству летальных исходов вследствие коронавирусной инфекции. По последним данным ВОЗ, в стране зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения, скончались почти 44 тысячи человек.
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