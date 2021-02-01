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Москва

Эрдоган не исключил, что в Турции могут разработать новую конституцию 

ТАСС 34 минуты назад
Эрдоган допустил изменение турецкой конституции
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в понедельник, что в стране могут разработать новую конституцию.

"Возможно, настало время обсудить новую конституцию Турции. Мы можем приступить к этому в предстоящий период", — заявил он на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

По словам Эрдогана, "этот процесс должен быть реализован прозрачно". "Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации", — добавил он.
Действующая конституция Турции уже несколько раз изменялась. Последние изменения повлекли за собой смену конституционной строя республики с республиканского на президентский.
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