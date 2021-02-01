Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Австрии с 8 февраля начнут смягчать жесткий карантин 

ТАСС 1 час назад
В Австрии с 8 февраля начнут смягчать жесткий карантин
Фото: РИА Новости
Австрия с 8 февраля начнет постепенно снимать коронавирусные ограничения. Об этом сообщил в понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц.

"С 8 февраля должны открыться торговые точки, музеи, зоопарки с условием соблюдения мер безопасности и обязательного ношения масок FFP2", — объявил Курц на пресс-конференции.

Канцлер добавил, что с 8 февраля также начнут открываться школы для очных занятий учеников и салоны красоты.

"Хорошая новость в том, что локдаун в Австрии оказался эффективным. Плохая новость в том, что мутации — британская и южноафриканская — распространяются", — подчеркнул Курц.

Карантин с некоторыми изменениями действует в Австрии с 3 ноября. С 26 декабря по 24 января был введен жесткий карантин, который был продлен по 7 февраля для борьбы с распространением мутаций коронавируса из Великобритании и ЮАР. Все это время в стране закрыты торговые центры, учреждения культуры, предприятия сферы услуг и общественного питания.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
ТАСС: последние новости
Мадуро заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Спутник V" при испытаниях в Венесуэле Мадуро заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Спутник V" при испытаниях в Венесуэле Эрдоган не исключил, что в Турции могут разработать новую конституцию Эрдоган не исключил, что в Турции могут разработать новую конституцию Чехия ужесточила правила въезда из-за рубежа Чехия ужесточила правила въезда из-за рубежа
Комментарии
В мире , Австрия , Великобритания , ЮАР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
00:24
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
Общество
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
03:20
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
Политика
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
00:57
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
Происшествия
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
00:38
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
Происшествия
Наглое ограбление магазина попало на видео
00:12
Наглое ограбление магазина попало на видео
Происшествия
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
00:34
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
Происшествия
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
00:19
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
Происшествия
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение