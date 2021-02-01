В Австрии с 8 февраля начнут смягчать жесткий карантин 

Австрия с 8 февраля начнет постепенно снимать коронавирусные ограничения. Об этом сообщил в понедельник канцлер Австрии Себастьян Курц.

"С 8 февраля должны открыться торговые точки, музеи, зоопарки с условием соблюдения мер безопасности и обязательного ношения масок FFP2", — объявил Курц на пресс-конференции.

Канцлер добавил, что с 8 февраля также начнут открываться школы для очных занятий учеников и салоны красоты.

"Хорошая новость в том, что локдаун в Австрии оказался эффективным. Плохая новость в том, что мутации — британская и южноафриканская — распространяются", — подчеркнул Курц.

Карантин с некоторыми изменениями действует в Австрии с 3 ноября. С 26 декабря по 24 января был введен жесткий карантин, который был продлен по 7 февраля для борьбы с распространением мутаций коронавируса из Великобритании и ЮАР. Все это время в стране закрыты торговые центры, учреждения культуры, предприятия сферы услуг и общественного питания.