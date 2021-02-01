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Иран провел пуск новой ракеты-носителя 

РИА Новости 1 час назад
Иран провел пуск новой ракеты-носителя, сообщило минобороны исламской республики.
По его данным, ракета, предназначенная для вывода спутников на орбиту, носит название "Зульджанах" и среди иранских ракет обладает самым мощным двигателем, работающим на твердом топливе.

"Эта ракета-носитель способна вывести спутник весом 220 кг на высоту 500 километров", — говорится в сообщении ведомства, которое отмечает, что это был испытательный пуск.

Иран впервые использовал твердое топливо для запуска ракеты-носителя.
Соответствующие кадры запуска опубликовала государственная телерадиокомпания IRIB.
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В мире , Видео , Министерство обороны , Иран
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