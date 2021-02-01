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Чехия ужесточила правила въезда из-за рубежа 

ТАСС 1 час назад
Чехия ужесточила правила въезда из-за рубежа
Фото: depositphotos.com
Правительство Чехии из-за сложной ситуации с коронавирусом приняло в понедельник решение ужесточить правила въезда на национальную территорию c 5 января. Они распространяются на жителей страны и иностранцев, которым с 30 января дозволено посещать республику только в случае крайней необходимости. Об этом сообщило Чешское радио.
С предстоящей пятницы граждане, прибывающие в Чехию из стран с высоким риском переноса коронавируса, будут обязаны предоставить властям при въезде справки о негативных результатах ПЦР-тестов на вирус и пройти пятидневный режим самоизоляции. Карантин им будет разрешено завершить, если повторный ПЦР-тест, сделанный не ранее пяти дней после прибытия в республику, подтвердит, что они не заразились коронавирусной инфекцией. После успешного прохождения процедур им предписано еще не менее 10 дней носить в общественных местах исключительно респираторы с максимальной степенью защиты органов дыхания.
В Чехии к государствам с высоким риском заражения коронавируса относятся, в частности, Россия, Белоруссия, Украина, Словакия, Словения, Великобритания, Испания, Португалия и Турция. Ужесточение правил въезда в республику было принято властями в реакции на распространение новых агрессивных штаммов коронавируса.
В Чехии с населением 10,71 млн граждан общее число инфицированных коронавирусом достигло за период пандемии 987 329. За это время с диагнозом COVID-19 умерли 16 392 жителя республики.
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В мире , Прага , Чехия
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