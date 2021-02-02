Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Глава ВОЗ назвал условие контроля над COVID-19 

Вечерняя Москва и ещё 2 44 минуты назад
Глава ВОЗ назвал условие контроля над COVID-19
Фото: twitter.com/UNGeneva
Распространение коронавирусной инфекции, в том числе с учетом появления новых штаммов, можно контролировать при соблюдении определенных условий. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
По словам Гебрейесуса, обнадеживающей новостью являются сообщения о сокращении числа новых выявляемых в мире случаев COVID-19, причем эта тенденция прослеживается уже третью неделю.
Это показывает, что коронавирус можно контролировать даже при наличии новых штаммов, однако для этого требуется продолжать соблюдать меры предосторожности, подчеркнул глава ВОЗ.
Важное значение имеет также укрепление информационных систем в сфере здравоохранения, отметил Гебрейесус. Он указал, что в соответствии с докладом ВОЗ на эту тему, четыре из десяти летальных случаев от коронавируса остаются незарегистрированными. Это, по словам главы организации, подчеркивает необходимость срочных инвестиций для усиления информационных систем во всех странах для поддержки реагирования на COVID-19, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что за минувшие в сутки в Москве от коронавируса вылечились 4883 пациента. Общее количество вылечившихся увеличилось до 819 611. За последние 24 часа в столице выявили 2037 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших достигло 932 109.
В России за сутки выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них десять процентов не имели клинических проявлений болезни. Также зафиксировано 437 летальных исходов.
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Вечерняя Москва: последние новости
В центре вакцинации на Кипре произошел взрыв В центре вакцинации на Кипре произошел взрыв Зеленский назвал штурм Капитолия сильным ударом по американской демократии Зеленский назвал штурм Капитолия сильным ударом по американской демократии Белый дом призвал военных в Мьянме отпустить задержанных чиновников Белый дом призвал военных в Мьянме отпустить задержанных чиновников
Комментарии 10
В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
00:24
Девушка в купальнике нырнула в снег и попала на видео
Общество
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
03:20
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
Политика
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
00:57
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
Происшествия
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
00:38
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
Происшествия
Наглое ограбление магазина попало на видео
00:12
Наглое ограбление магазина попало на видео
Происшествия
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
00:34
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
Происшествия
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
00:19
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
Происшествия
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение