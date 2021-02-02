Глава ВОЗ назвал условие контроля над COVID-19 

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Распространение коронавирусной инфекции, в том числе с учетом появления новых штаммов, можно контролировать при соблюдении определенных условий. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, обнадеживающей новостью являются сообщения о сокращении числа новых выявляемых в мире случаев COVID-19, причем эта тенденция прослеживается уже третью неделю.

Это показывает, что коронавирус можно контролировать даже при наличии новых штаммов, однако для этого требуется продолжать соблюдать меры предосторожности, подчеркнул глава ВОЗ.

Важное значение имеет также укрепление информационных систем в сфере здравоохранения, отметил Гебрейесус. Он указал, что в соответствии с докладом ВОЗ на эту тему, четыре из десяти летальных случаев от коронавируса остаются незарегистрированными. Это, по словам главы организации, подчеркивает необходимость срочных инвестиций для усиления информационных систем во всех странах для поддержки реагирования на COVID-19, сообщает ТАСС

Ранее сообщалось, что за минувшие в сутки в Москве от коронавируса вылечились 4883 пациента. Общее количество вылечившихся увеличилось до 819 611. За последние 24 часа в столице выявили 2037 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших достигло 932 109.