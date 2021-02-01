Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Байден перенес программную речь о внешней политике из-за снегопада 

РИА Новости 46 минут назад
Байден перенес программную речь о внешней политике из-за снегопада
Фото: AP Photo / Tony Dejak
Президент США Джо Байден перенес программную речь по внешней политике из-за снегопада, который обрушился на Вашингтон, сообщил журналистам представитель Белого дома.
Выступление было запланировано на понедельник в госдепартаменте.

"Он будет рад посетить (госдепартамент) позже на той неделе, когда сотрудники ведомства и дипломаты смогут более безопасно добраться до работы, чтобы посетить мероприятие", — сказал он.

Новая дата пока не назначена. Согласно прогнозу погоды, снег, который начался в минувшее воскресенье, будет идти в понедельник и вторник.
Ранее сообщалось, что Байден планирует изложить свое видение внешней политики, направленной на "восстановление места Америки в мире".
Видео дня. Раскрыты подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина
Последние новости
Навальный убил протест Навальный убил протест Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
В мире , Джозеф Байден , Госдеп США , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
03:20
Появилось видео с Путиным у могилы Ельцина
Политика
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
00:57
Опубликовано видео допроса избившего детей омича
Происшествия
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
00:38
Массовая драка на дороге в Новосибирске попала на видео
Происшествия
Наглое ограбление магазина попало на видео
00:12
Наглое ограбление магазина попало на видео
Происшествия
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
00:34
Момент наезда на мальчика на мотокроссе попал на видео
Происшествия
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
00:07
Лыжник нашел способ не платить за подъемник в горах Сочи и попал на видео
Общество
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
00:19
Пенсионер обстрелял пожилую соседку и попал на видео
Происшествия
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
01:23
Лихач влетел в припаркованные автомобили и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
00:51
Опубликовано видео учений гвардейской танковой армии ЗВО
Войска
В Москве прощаются с Василием Лановым
00:41
В Москве прощаются с Василием Лановым
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение