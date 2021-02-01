Байден перенес программную речь о внешней политике из-за снегопада 

Выступление было запланировано на понедельник в госдепартаменте

"Он будет рад посетить (госдепартамент) позже на той неделе, когда сотрудники ведомства и дипломаты смогут более безопасно добраться до работы, чтобы посетить мероприятие", — сказал он.

Новая дата пока не назначена. Согласно прогнозу погоды, снег, который начался в минувшее воскресенье, будет идти в понедельник и вторник.

Ранее сообщалось, что Байден планирует изложить свое видение внешней политики, направленной на "восстановление места Америки в мире".