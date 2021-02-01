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Мужчина с ножом напал на пассажиров в метро Брюсселя 

Вероника Полынина 37 минут назад
В Брюсселе неизвестный напал с ножом на пассажиров метро, сообщает RTL Info.
По информации издания, нападение произошло около 16.00 по местному времени. Подозреваемый задержан. О числе пострадавших не сообщается.
Один из очевидцев рассказал, что видел, как мужчина воткнул нож в горло женщине.

«Я был в середине вагона и внезапно услышал чей-то крик. И там я увидел мужчину, который воткнул нож в горло женщине. Началось паническое движение. Мы не знали, что делать. Женщина истекала кровью. Потом приехала полиция, и нас эвакуировали», — рассказал свидетель.

Полиция перекрыла часть станций на двух линиях метро и западный вокзал города.
Как писал «Рамблер», ранее во французском Тулоне неизвестный выбросил из окна отрезанную человеческую голову. Подозреваемого задержали, его мотивы не известны.
ЧП во Франции: неизвестный выбросил коробку с человеческой головой
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