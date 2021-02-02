Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, какой признак указывает на то, что пандемию коронавируса можно контролировать.
"Третью неделю подряд снижается количество новых случаев COVID-19 по всему миру. До сих пор есть много стран, где случаи растут, но на глобальном уровне это обнадеживающая новость. Она говорит о том, что вирус можно контролировать, даже с появлением новых вариантов".
По словам главы организации, это продемонстрировало эффективность мер, принятых во всем мире из-за пандемии.
Накануне стало известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 102 миллиона, свыше 2,2 миллиона человек скончались.
Лидером по числу выявленных инфицированных остаются США — более 25 миллионов. На втором месте Индия (более 10,7 миллиона), на третьем — Бразилия (более девяти миллионов), на четвертом — Россия (более 3,8 миллиона), на пятом — Великобритания (более 3,7 миллиона).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.