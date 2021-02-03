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Cвергнутым лидерам Мьянмы предъявили обвинения 

Lenta.ru и ещё 4 41 минуту назад
Cвергнутым лидерам Мьянмы предъявили обвинения
Фото: Aung Shine Oo / AP
Президенту Мьянмы Вин Мьину и госсоветнику и фактическому лидеру страны Аун Сан Су Чжи, свергнутым в ходе государственного переворота, предъявили обвинения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицейский рапорт.
Согласно документу, в ходе обысков в резиденции Аун Сан Су Чжи были обнаружены портативные рации. По версии полиции, устройства были ввезены в страну нелегально и использовались телохранителями мьянманского лидера без специального разрешения. Издание уточняет, что за нарушение предусматривается лишение свободы на два года.
Президента страны Вин Мьина обвиняют в нарушении противовирусных ограничений во время предвыборной кампании.
1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и главу партии Аун Сан Су Чжи, занимающую пост государственного советника и главы МИД.
В стране был введен режим чрезвычайного положения сроком на один год. По его окончании армия пообещала организовать новые выборы, после которых власть передадут новому правительству. Помимо этого военные пообещали разобраться с фальсификациями на последних парламентских выборах. Пока же вся власть перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.
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В мире , Телевидение , Вин Мьин , МИД , Бирма , Нейпьидо
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