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Москва

Госдеп обвинил Пекин в сокрытии данных о происхождении COVID-19 

News.ru 1 час назад
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил о том, что неготовность китайских властей делиться информацией о происхождении коронавирусной инфекции является серьёзной проблемой, которую необходимо решить.

Нет сомнений в том, где именно COVID-19 впервые нанёс удар, но и сегодня Китай не отвечает стандарту [раскрытия информации], — приводит слова госсекретаря «Интерфакс».

На вопрос американских журналистов о том, должен ли Китай понести наказание за то, что скрывает потенциально важные для борьбы с пандемией данные, Блинкен ответил, что говорить об этом можно будет только тогда, когда будет оценён масштаб и важность скрываемых Пекином сведений.
Китайский министр рассказал о происхождении коронавируса
В Вашингтоне ранее не раз выдвигали обвинения в отношении властей КНР из-за неготовности Китая сотрудничать в вопросе борьбы с коронавирусом. Представители предыдущей администрации Штатов выдвигали теории о том, что вирус мог храниться в лаборатории Уханьского института вирусологии и случайно распространился на местное население. Также Вашингтон обвинял Всемирную организацию здравоохранения в сговоре с Пекином с целью скрыть истинную природу вируса.
В Пекине не раз называли подобные теории несостоятельными и бездоказательными.
Как писал NEWS.ru, специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе назвали признак скорой гибели от коронавирусной инфекции. Они взяли анализ крови у 97 людей с COVID-19 и выявили свободно циркулирующую митохондриальную ДНК (мтДНК). Она является маркером гибели клеток от коронавируса. Оказалось, что наибольшее число мтДНК наблюдалось у пациентов, которые в итоге попали в реанимацию, а также у тех, кто имел наибольший риск смерти.
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В мире , Видео , Энтони Блинкен , ВОЗ , Госдеп США , Интерфакс , Китай , Пекин , США
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