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США ужесточат подход к Северной Корее 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
США ужесточат подход к Северной Корее
Фото: Lee Jin-man / Reuters
Cоединенные Штаты под управлением президента Джозефа Байдена поменяют подход ко взаимодействию с Северной Кореей и займут более жесткую позицию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает информационное агентство Reuters.
По словам Блинкена, американская сторона, в числе прочего, рассмотрит возможность новых санкций против КНДР, скоординированных с союзниками. Кроме того, США собираются прикладывать «дипломатические усилия» в этом направлении — глава Госдепа не пояснил, что имеется в виду под этой формулировкой. Целью нового политического курса Блинкен называет ядерное разоружение корейского полуострова.
Ранее сообщалось, что Северная Корея может провести испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в первые месяцы работы новой администрации США под руководством Джо Байдена. Южнокорейский аналитический центр отметил, что в прошлом Пхеньян уже встречал смену руководства США военными провокациями, чтобы проверить реакцию Вашингтона и привлечь внимание новой администрации.
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Комментарии
В мире , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Госдеп США , Администрация США , Reuters , Вьетнам , КНДР , Пхеньян , США , Ханой
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